Умер поэт-песенник Борис Пургалин

Его нашли мертвым на территории больницы
Сценарист, поэт-песенник, родственник поэта и писателя Бориса Пастернака скончался в Москве в возрасте 84 лет.
Как пишет mk.ru, тело Бориса Пургалина обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там поэт-песенник проходил лечение.
Подробности смерти Пургалина выясняются.
Борис Пургалин работал с Владимиром Пресняковым-старшим, Анатолием Кальварским и другими композиторами.
Он писал тексты и сценарии для телевизионных шоу "Бенефис" и "Голубой огонек". Его песню "Самовар" исполнял актер Николай Караченцов. Пургалин стал автором композиций, которые звучат в фильме "Только в мюзик-холле".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"