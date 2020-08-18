Умер поэт-песенник Борис Пургалин

Его нашли мертвым на территории больницы

Сценарист, поэт-песенник, родственник поэта и писателя Бориса Пастернака скончался в Москве в возрасте 84 лет.

Как пишет mk.ru, тело Бориса Пургалина обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там поэт-песенник проходил лечение.

Подробности смерти Пургалина выясняются.

Борис Пургалин работал с Владимиром Пресняковым-старшим, Анатолием Кальварским и другими композиторами.

Он писал тексты и сценарии для телевизионных шоу "Бенефис" и "Голубой огонек". Его песню "Самовар" исполнял актер Николай Караченцов. Пургалин стал автором композиций, которые звучат в фильме "Только в мюзик-холле".

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