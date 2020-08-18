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Мишустин дал старт строительству газохимического комплекса в Амурской области

11:46
  • вторник
  • 18 августа 2020

Завод начнёт функционировать уже через 4 года

В Амурской области началось строительство крупнейшего газохимического комплекса. Михаил Мишустин дал старт реализации проекта во время заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

Завод начнёт функционировать уже через 4 года и будет производить продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. По словам премьера, это создаст мощный импульс для экономики региона. Также правительство в ближайшее время утвердит программу развития Дальнего Востока на следующие 15 лет.

Показатели промышленного производства в этом федеральном округе уже вдвое выше средних по стране. Кроме того, за последние 5 лет было создано больше 180 тысяч рабочих мест. Дальний Восток может стать и крупнейшим туристическим центром. Сейчас разрабатывается соответствующий национальный проект.

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