Названы условия дополнительных выплат на детей

Решение должно быть принято на уровне президента и правительства

Решение о дополнительных выплатах на детей в августе должно быть принято на уровне президента и правительства. И отсутствие первых лиц государства в Москве не играет роли в этом вопросе, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал - поручения все равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то еще находится в отпуске", - цитирует парламентария РИА Новости.

О необходимости дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку ранее заявил замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. По словам сенатора, решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет зависит от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.

Однако Нилов считает, что последнее слово в этом вопросе не за Минфином. Должна быть сформирована консолидированная позиция федерального центра – и, главное, принято решение на уровне президента и руководства правительства.

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