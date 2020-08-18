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Суд оценил шансы Захарова выжить в ДТП с Ефремовым

12:06
  • вторник
  • 18 августа 2020

Вероятность была минимальной

Шансов выжить у пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова почти не было. Смерть наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии, сообщил эксперт на допросе в Пресненском суде Москвы.
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"Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался", - пояснил проводивший исследование специалист.

Эксперт уверен, что дополнительных серьезных травм при перемещении после аварии Захаров получить не мог. Опасность существует лишь в случае перелома позвоночника – чего в этом случае не наблюдалось. Специалист уверен, что на состояние пострадавшего не повлияло и то обстоятельство, что очевидцы перевернули машину и пытались вытащить водителя.

По словам специалиста, врачи скорой помощи пытались оказать пострадавшему помощь как на месте происшествия, так и по дороге в больницу. Они вводили Захарову необходимые препараты, делали искусственную вентиляцию, передает ТАСС.

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