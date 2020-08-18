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Развеян миф о вреде 5 жирных продуктов для фигуры

12:20
  • вторник
  • 18 августа 2020

Их напрасно "демонизируют"

Испанский врач-диетолог Даниэль Урсуа перечислил жирные продукты, которые по ошибке относят к числу вредных для фигуры. 
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По словам врача, люди совершенно напрасно "демонизируют" куриные яйца, которые в действительности содержат много полезных жиров, белков и витаминов. Человек может без вреда для здоровья и фигуры съедать по одному яйцу каждый день, уверен Урсуа. 

Диетолог также призвал не отказываться от орехов, передает mk.ru со ссылкой на  La Vanguardia. Он рекомендует съедать горсть орехов за завтраком, чтобы надолго оставаться сытым и снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

В список продуктов, которые якобы портят фигуру, ошибочно вносят авокадо, молоко и жирную рыбу. По мнению Даниэля Урсуа, эти продукты полезны для организма, если употреблять их в меру.

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