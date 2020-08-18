Собянин осмотрел ход строительства нового лечебного корпуса в "Сколково"

Международный медицинский кластер продолжает развиваться

Сергей Собянин во вторник осмотрел ход строительства терапевтического корпуса клиники Hadassah в "Сколково". По его словам, Международный медицинский кластер продолжает развиваться и строиться.

"В настоящее время работает клиника - диагностический центр Hadassah. Рядом строится терапевтический корпус, также с четырьмя ускорителями для лечения онкологических заболеваний", - сказал мэр Москвы.

Кроме того, сейчас проектируется еще четыре корпуса. Также начинается строительство гостиничного комплекса.

"Так что медицинский центр растет потихоньку, и, как я думаю, большими темпами, более быстрыми, но тем не менее проект остается не только живым, но и динамично развивающимся", - отметил Собянин.

Мощность нового корпуса составит свыше 50 тысяч процедур в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 тысяч процедур в год. В корпусе будет развернуто 64 койки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"