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Россияне столкнулись с дефицитом автомобилей

12:44
  • вторник
  • 18 августа 2020

Нехватка коснулась практически всех брендов

Дефицит автомобилей на российском рынке зафиксировали автодилеры. Это касается практически всех брендов, в том числе и отечественной Lada, сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
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"В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии, естественно, наблюдаем практически по всем брендам определенный дефицит тех или иных моделей. Отечественному производителю - Lada, также не удалось этого избежать, хотя и в меньшей степени", - цитирует Мосеева ТАСС.

Эксперт прогнозирует сохранение такой ситуации по меньшей мере до конца осени. Для некоторых брендов дефицит может захватить и зимний период. Ранее сообщалось о росте продаж новых автомобилей в России – по сравнению с прошлым годом они увеличились на 6,8%.

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