Путин: российская экономика будет расти

Президент сравнил падение экономики в России и других странах

Реализацию соглашения "ОПЕК плюс" и деятельность Роснефти в условиях пандемии обсуждали во вторник в Ново-Огареве. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании Игорем Сечиным, сообщает "ТВ Центр".

Путин: Игорь Иванович, хотел с вами переговорить по нескольким вопросам. Первый – это как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции? А второй тоже практически связан с этим, но, тем не менее, он отдельный. Имею в виду сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс". Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики.

Сечин: Владимир Владимирович, ведём работу. Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса с тем, чтобы к 2023–2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"