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Лолита не смогла выселить бывшего мужа из квартиры

12:49
  • вторник
  • 18 августа 2020

Заседание суда перенесли

Певица Лолита Милявская через суд попыталась выселить из квартиры своего экс-супруга - тренера по фитнесу Дмитрия Иванова. 
56-летняя Лолита сделала заявление о шестом браке

Как пишет mk.ru, попытка Лолиты закончилась неудачей. Суд не смог рассмотреть ее иск по существу. 

Виной тому оказался Иванов, который предоставил в суд не оригинал, а копию документа о выселении. Судью не устроили бумаги. При этом представителей тренера на заседании не было. В итоге заседание отложили на неделю. 

Напомним, Лолита и Иванов официально развелись 30 апреля этого года. Артистка долгое время хотела доказать фиктивность их брака, обвиняя Иванова в изменах и корыстных мотивах женитьбы, но потом махнула на это рукой. Она намекнула на то, что у нее появился новый возлюбленный, поэтому ей хочется побыстрее покончить тяжбу с бывшим мужем. 

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