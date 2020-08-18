Лолита не смогла выселить бывшего мужа из квартиры

Заседание суда перенесли

Певица Лолита Милявская через суд попыталась выселить из квартиры своего экс-супруга - тренера по фитнесу Дмитрия Иванова.

Как пишет mk.ru, попытка Лолиты закончилась неудачей. Суд не смог рассмотреть ее иск по существу.

Виной тому оказался Иванов, который предоставил в суд не оригинал, а копию документа о выселении. Судью не устроили бумаги. При этом представителей тренера на заседании не было. В итоге заседание отложили на неделю.

Напомним, Лолита и Иванов официально развелись 30 апреля этого года. Артистка долгое время хотела доказать фиктивность их брака, обвиняя Иванова в изменах и корыстных мотивах женитьбы, но потом махнула на это рукой. Она намекнула на то, что у нее появился новый возлюбленный, поэтому ей хочется побыстрее покончить тяжбу с бывшим мужем.

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