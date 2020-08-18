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В Москве стекло обрушилось с 40-го этажа

15:09
  • вторник
  • 18 августа 2020

Никто не пострадал

Осколки лопнувшего стекла обрушились сегодня с 40-го этажа жилого комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Случилось все в 8 утра. Обошлось без пострадавших, большая часть осколков свалилась на козырёк кафе. И уже оттуда упала на припаркованные рядом автомобили - повреждено 5 машин.

Как рассказали очевидцы, стеклопакет разрушился после хлопка в одной из квартир. Сейчас место происшествия оцеплено.

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