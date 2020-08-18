Рюкзак на грудь: как защититься от карманников в метро

И что делать, если преступление уже произошло?

Более половины краж в московском метро удается раскрыть с помощью новых технологий. В своей работе сотрудники полиции используют не только камеры видеонаблюдения, но и систему распознавания лиц. Время обращения тоже играет важную роль.

Рюкзак не на спину, а на грудь, ценные вещи ближе к телу. С тех пор как дважды за короткое время Тамара Руцкая становилась жертвой воришек в метро, она ни на минуту теперь не теряет бдительности, спускаясь в подземку. Впрочем, во время последнего происшествия девушка не растерялась и даже сама смогла вернуть себе украденный телефон. Говорит, сделать это ей удалось лишь благодаря большому опыту занятий единоборствами и бегом.

Счастливый финал истории с самостоятельной поимкой карманника, скорее, исключение. На практике, жертвам зачастую даже не удаётся почувствовать сам момент кражи. На этих видеокадрах девушка и её спутник заходят в вестибюль метро. В ту же дверь за ними направляется мужчина в красном. Он будто бы просто проходит мимо. И лишь на записях с камеры видеонаблюдения метро специалистам удастся рассмотреть, как едва заметно из одной руки в другую ловкач перекидывает дорогой смартфон, который он буквально за доли секунды похитил из кармана пальто девушки. А это уже кадры оперативной съёмки: полицейским удалось задержать преступника.

Только за последние полгода в метро зарегистрировано порядка 230 случаев хищения личного имущества, и это при том, что с апреля по июнь количество краж было минимальным. Чтобы предостеречь пассажиров от неприятностей, сотрудники УВД на московском метрополитене информируют о необходимых мерах предосторожности, а также объясняют, как в толпе людей распознать злоумышленников.

Если кража всё-таки случилась, то как можно быстрее следует обратиться к сотрудникам полиции, которые дежурят на каждой станции. Найти злоумышленника можно благодаря новым технологиям, в том числе и усовершенствованной системе распознавания лиц. Полицейские утверждают, что более 60 процентов краж, совершающихся в метро, сегодня удается раскрыть.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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