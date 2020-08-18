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Театр "Геликон-опера" приготовил зрителям множество премьер

15:14
  • вторник
  • 18 августа 2020

Что покажут в театре?

В московском театре "Геликон-опера" готовятся к открытию 31-го театрального сезона. Для зрителей занавес поднимут 8 сентября, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пандемию, артисты не прекращали репетиции. Поэтому премьер будет много. Начнут со спектакля "Каменный гость" Александра Даргомыжского. Одна из пьес "Маленьких трагедий" Пушкина обещает заиграть новыми красками и превратится в увлекательный детектив.

Чуть позже презентуют классику - "Тоску" Пуччини и "Арлекина" Бузони. Но самая грандиозная премьера ждёт зрителей в конце года - это музыкальная притча израильского композитора Гила Шохата.

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