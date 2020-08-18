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В Московском зоопарке родились детеныши редких змей

15:15
  • вторник
  • 18 августа 2020

Почти все цвета радуги. В террариуме Московского зоопарка на свет появились детёныши сразу двух видов редких змей - островной куфии и королевского питона. Увидеть их можно на старой территории, передает "ТВ Центр".

У пары ядовитых куфий родились сразу восемь змеёнышей. У всех окрас в точности как у матери - нежно голубой. Но вот кто какого пола, получится узнать только после первой линьки. Эти рептилии любят высоту - в родной Индонезии живут исключительно на деревьях и кустарниках.

А в семье королевских питонов из яиц вылупились три детеныша. Двое из них пошли в маму - они цвета шампань, третий - в папу, пятнистый. Этот вид змей еще называют шаровидными - в случае опасности, они плотно сворачиваются в кольцо.

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В Московском зоопарке родились редкие змеи
В Московском зоопарке родились редкие змеи
В Московском зоопарке родились редкие змеи
В Московском зоопарке родились редкие змеи
В Московском зоопарке родились редкие змеи
В Московском зоопарке родились редкие змеи
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