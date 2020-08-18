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Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии

12:56
  • вторник
  • 18 августа 2020

Канцлер считает, что Минск должен отказаться от применения силы

Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Канцлер Германии и президент России говорили по телефону. Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, главным условием урегулирования Меркель назвала отказ Минска от применения силы.
Путин и Меркель обсудили насущные вопросы международной повестки

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - сообщил Зайберт.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что российский лидер подчеркнул неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Протесты в белорусских городах начались после объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Его соперники итогов голосования не признали.

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