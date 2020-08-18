Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии

Канцлер считает, что Минск должен отказаться от применения силы

Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Канцлер Германии и президент России говорили по телефону. Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, главным условием урегулирования Меркель назвала отказ Минска от применения силы.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - сообщил Зайберт.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что российский лидер подчеркнул неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Протесты в белорусских городах начались после объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Его соперники итогов голосования не признали.

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