Влад Топалов попал в ДТП и порассуждал о превратностях судьбы

Он философски отнесся к произошедшему
Утром во вторник, 18 августа, певец Влад Топалов попал в аварию. Судя по его сообщению в соцсети, артист не пострадал.
34-летний музыкант опубликовал свое фото, сделанное во время одного из выступлений. Он склонил голову и высунул язык. На его лице читается выражение легкой досады.
"Вот примерно такое выражение лица с утра. Жизнь - интересная штука. С годами начинаешь проще все воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит, спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения", - написал Топалов, который весьма философски отнесся к неприятному инциденту на дороге.
Подробности ДТП он не сообщил.
- Молодец, правильные выводы, - пишут ему в комментариях.
- Господи, Влад, не надо так пугать, надеюсь, с тобой все хорошо!
- Береги себя!
- Главное жив и здоров. Все остальное - разберетесь.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- С любым из нас может случиться, это жизнь.