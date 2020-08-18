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Влад Топалов попал в ДТП и порассуждал о превратностях судьбы

13:12
  • вторник
  • 18 августа 2020

Он философски отнесся к произошедшему

Утром во вторник, 18 августа, певец Влад Топалов попал в аварию. Судя по его сообщению в соцсети, артист не пострадал. 

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34-летний музыкант опубликовал свое фото, сделанное во время одного из выступлений. Он склонил голову и высунул язык. На его лице читается выражение легкой досады. 

"Вот примерно такое выражение лица с утра. Жизнь - интересная штука. С годами начинаешь проще все воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит, спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения", - написал Топалов, который весьма философски отнесся к неприятному инциденту на дороге.

Подробности ДТП он не сообщил. 

- Молодец, правильные выводы, - пишут ему в комментариях. 

- Господи, Влад, не надо так пугать, надеюсь, с тобой все хорошо! 

- Береги себя! 

- Главное жив и здоров. Все остальное - разберетесь. 

- С любым из нас может случиться, это жизнь. 

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