Объявивший о разводе Алибасов скрывается от Федосеевой-Шукшиной

Адвокат актрисы пристыдила продюсера

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина выразила недоумение в связи с поведением своего мужа Бари Алибасова. Основатель группы "На-На" официально подал на развод и избегает встреч с супругой.

Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Федосеевой-Шукшиной, сообщила, что Алибасов не уведомил жену о своем намерении развестись. По ее словам, продюсер "спрятался за спину" адвоката Сергея Жорина. Шоумен отказывается встретиться с женой и ответить на ее вопросы, добавила юрист.

"Не подобает мужчине таким образом себя вести, - цитирует Вербицкую-Линник teleprogramma.pro. - Федосеева-Шукшина считает, что он попал под влияние сына. Нам кажется странным такое заявление. Она хочет с ним встретиться и пообщаться. Но она не будет цепляться за этот брак, от которого столько потеряла".

Недавно суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову. Актрисе не понравилось, что муж передал недвижимость в собственность своему помощнику.

Продюсер считает, что вдова Шукшина затеяла судебную тяжбу из-за своей дочери Ольги, которая враждует с Алибасовым. "Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла", - объявил Бари Алибасов, который на днях, если верить его сыну, вышел из психиатрической клиники, куда он попал после отравления, предположительно, алкоголем.

Напомним, что Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

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