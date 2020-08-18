ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявивший о разводе Алибасов скрывается от Федосеевой-Шукшиной

13:42
  • вторник
  • 18 августа 2020

Адвокат актрисы пристыдила продюсера

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина выразила недоумение в связи с поведением своего мужа Бари Алибасова. Основатель группы "На-На" официально подал на развод и избегает встреч с супругой.
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Федосеевой-Шукшиной, сообщила, что Алибасов не уведомил жену о  своем намерении развестись. По ее словам, продюсер "спрятался за спину" адвоката Сергея Жорина. Шоумен отказывается встретиться с женой и ответить на ее вопросы, добавила юрист. 

"Не подобает мужчине таким образом себя вести, - цитирует Вербицкую-Линник teleprogramma.pro. - Федосеева-Шукшина считает, что он попал под влияние сына. Нам кажется странным такое заявление. Она хочет с ним встретиться и пообщаться. Но она не будет цепляться за этот брак, от которого столько потеряла".  

Недавно суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову. Актрисе не понравилось, что муж передал недвижимость в собственность своему помощнику. 

Продюсер считает, что вдова Шукшина затеяла судебную тяжбу из-за своей дочери Ольги, которая враждует с Алибасовым. "Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла", - объявил Бари Алибасов, который на днях, если верить его сыну, вышел из психиатрической клиники, куда он попал после отравления, предположительно, алкоголем. 

Напомним, что Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.