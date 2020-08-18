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Российские туроператоры снизили цены на отдых в Турции

13:39
  • вторник
  • 18 августа 2020

Стоимость туров упала почти на 25%

Российские туристы могут значительно сэкономить, если решат отправиться на отдых в Турцию в конце августа. По данным туроператоров, цены снижены почти на четверть.
Названа стоимость отдыха Джигана и Самойловой в Турции

"Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно", - пишет "Вестник АТОР".

Неделю назад самая низкая цена на недельный отдых на турецком побережье с заездом 15-21 августа составляла 40 тысяч рублей на двоих. Сегодня же стоимость самого дешевого тура по системе "все включено" на двоих - с вылетом из Москвы 22–28 августа - составляет 31 тысячу рублей. В цену включено недельное проживание в трехзвездочной гостинице в Кемере.

Авиасообщение с Турцией возобновилось 1 августа. А с 10 августа чартерные рейсы отправились в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

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