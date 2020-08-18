Названы место и время похорон Легкоступовой

Панихида пройдет в закрытом режиме

Певицу Валентину Легкоступову, которая скончалась 14 августа, похоронят на Троекуровском кладбище.

Прощание со звездой состоится 20 августа в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

"Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Ритуал".

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику.

В ночь на 8 августа певицу перевели в другую больницу, где она получила черепно-мозговую травму. Легкоступова впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание. По предварительным данным, артистка получила травму, ударившись головой при падении в ванной.

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