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Названы место и время похорон Легкоступовой

14:04
  • вторник
  • 18 августа 2020

Панихида пройдет в закрытом режиме

Певицу Валентину Легкоступову, которая скончалась 14 августа, похоронят на Троекуровском кладбище. 
Кому достанется наследство покойной Валентины Легкоступовой

Прощание со звездой состоится 20 августа в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. 

"Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Ритуал". 

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику.

В ночь на 8 августа певицу перевели в другую больницу, где она получила черепно-мозговую травму. Легкоступова впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание. По предварительным данным, артистка получила травму, ударившись головой при падении в ванной.

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