ВОЗ назвала COVID-19 самым тяжелым вызовом здравоохранению

Медики предупреждают о новой фазе болезни

Одним из самых тяжелых вызовов мировому здравоохранению назвал COVID-19 генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Глава Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что с такой ситуацией медики еще не сталкивались.

"Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов. Однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались", - подчеркнул Гебрейесус на традиционном брифинге.

Ранее в организации заявили, что мир входит в новую фазу пандемии коронавируса. Пока это проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где меняется группа риска и основных распространителей инфекции.

Как сообщил региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи, теперь заболевают в основном молодые люди от 20 до 30 лет. Эксперт уверен: это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии.

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