Сын погибшего в ДТП Захарова назвал извинения Ефремова "игрой на публику"

Не исключено, что во вторник показания даст сам Ефремов

В Пресненском суде продолжается рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Слушания длятся уже 4 часа, видеосъемка в зале, как и прежде, запрещена.

Судья уже заслушал показания нескольких свидетелей. Среди них - врач, которая проводила экспертизу тела погибшего. По ее словам, бригада скорой оказала помощь своевременно. Не навредили Захарову и очевидцы, которые бросились к перевернутому автомобилю.

Слово дали и потерпевшей стороне. Вдова, сыновья и брат погибшего отметили, что не получали от Ефремова ни денег, ни извинений. А записанное им видеообращение "было сделано на публику". Не исключено, что показания сегодня даст и сам актер. Ранее его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов готов озвучить свою версию произошедшего.

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