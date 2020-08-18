ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын погибшего в ДТП Захарова назвал извинения Ефремова "игрой на публику"

14:50
  • вторник
  • 18 августа 2020

Не исключено, что во вторник показания даст сам Ефремов

В Пресненском суде продолжается рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Слушания длятся уже 4 часа, видеосъемка в зале, как и прежде, запрещена.
Суд оценил шансы Захарова выжить в ДТП с Ефремовым

Судья уже заслушал показания нескольких свидетелей. Среди них - врач, которая проводила экспертизу тела погибшего. По ее словам, бригада скорой оказала помощь своевременно. Не навредили Захарову и очевидцы, которые бросились к перевернутому автомобилю.

Слово дали и потерпевшей стороне. Вдова, сыновья и брат погибшего отметили, что не получали от Ефремова ни денег, ни извинений. А записанное им видеообращение "было сделано на публику". Не исключено, что показания сегодня даст и сам актер. Ранее его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов готов озвучить свою версию произошедшего.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов под конвоем
Михаил Ефремов под конвоем
Михаила Ефремова увозят на скорой
Михаила Ефремова увозят на скорой
Михаил Ефремов в Пресненском суде
Михаил Ефремов в Пресненском суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.