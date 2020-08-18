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Появилось видео крупного пожара на севере Москвы

15:06
  • вторник
  • 18 августа 2020

Возгорание потушено

На 3-ем Хорошёвском проезде во вторник горел склад с керосином. Огонь охватил площадь в 400 квадратах метров, передает "ТВ Центр".

На кадрах, снятых очевидцами из проезжающих мимо машин видно, что черные клубы дыма поднимаются высоко в вверх, в какой-то момент заметны яркие языки пламени.

В МЧС уточнили, что горела крыша здания. Пожарные удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние строения. Сейчас возгорание потушено. Пострадавших в результате ЧП нет.

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