Депутат МГД Картавцева отметила популярность диагностических комплексов в центрах "Мои документы"

Их уже посетили более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек посетили диагностические комплексы в центрах госуслуг "Мои документы", а популярность диагностических комплексов подтверждает их необходимость. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

"Диагностические комплексы начали работать всего несколько дней назад, но уже стали популярны. Сейчас, когда пандемия позади, нам пора подумать о простой регулярной заботе о здоровье. Я напоминаю пациентам, что практически любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Регулярные профилактические осмотры могут помочь обнаружить заболевание на ранней стадии", - сказала Картавцева "Аргументам и фактам".

Предварительная диагностика включает в себя измерение артериального давления, анализ выдыхаемого воздуха, взвешивание, определение состава тела – процент воды, мышц, жира и другие манипуляции.

Картавцева отметила, что по количеству проведенных обследований сегодня лидирует флагманский офис ЮАО, центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино.

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