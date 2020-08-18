Киев ввел особые пошлины на топливо и газ из России

Самый высокий тариф – на ввоз угля

Киев ввел специальные пошлины на некоторые товары из России. Это касается дизельного топлива, сжиженного газа и угля. Постановление украинского правительства опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в локументе.

Спецпошлина в 4% введена на российское дизельное топливо, поступающее на таможенную территорию Украины по трубопроводам. Кроме того, кабмин ввел спецпошлину в размере 65% на импортируемый из России уголь – однако эта мера не затрагивает те его сорта, которые необходимы для металлургической промышленности. Для сжиженного газа пошлина составляет 3%, передает ТАСС.

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