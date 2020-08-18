Жители Чертаново стали свидетелями "птичьего танца"

Сотни пернатых сбились в стаю

Жители района Чертаново стали свидетелями необычного для Москвы зрелища - так называемой мурмации. Это уникальное природное явление, когда сотни пернатых сбиваются в стаю и становятся единым целым.

Сжимаясь и разлетаясь, то вверх, то вниз, они синхронно меняют направление, образуя причудливые фигуры. Механизм отлажен идеально - птицы никогда не сталкиваются и четко соблюдают сложную траекторию. А какова причина такого небесного танца, ученые до сих спорят. Основная гипотеза, что так животные защищаются от хищников.

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