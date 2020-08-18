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"Привет, маманя": Пугачева записала трогательное видео с сыном

14:52
  • вторник
  • 18 августа 2020

Фанаты в восторге

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его сын Гарри запускает в небо игрушечный самолетик. 
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Видео записала Алла Пугачева. За кадром раздается ее голос, который любят миллионы россиян. 

"Привет, маманя", - говорит маме Гарри, который бегает по траве с самолетиком. "Привет, сынуля", - отвечает Примадонна. 

Галкин наложил на видео песню "Где же ты, мечта?", которую Елена Камбурова исполняет в фильме "Раба любви". "Мечта. Детство. Самолетик", - подписал видео телеведущий. 

- Как трогательно, аж до слез, - пишут в комментариях. 

- Великолепное видео. 

- По-моему, ради этого стоит жить. 

- Как же вы всегда к месту подбираете красивую музыку и песню. 

- Такой добрый пост, спасибо. 

Недавно Галкин признался, что они с женой обсуждали, как он будет воспитывать детей после ее кончины. "Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте", - сказал шоумен.

Напомним, что Примадонне 71 год, а Галкину - 44. Они женаты с 2011 года.

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