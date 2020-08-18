"Привет, маманя": Пугачева записала трогательное видео с сыном

Фанаты в восторге
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его сын Гарри запускает в небо игрушечный самолетик.
Видео записала Алла Пугачева. За кадром раздается ее голос, который любят миллионы россиян.
"Привет, маманя", - говорит маме Гарри, который бегает по траве с самолетиком. "Привет, сынуля", - отвечает Примадонна.
Галкин наложил на видео песню "Где же ты, мечта?", которую Елена Камбурова исполняет в фильме "Раба любви". "Мечта. Детство. Самолетик", - подписал видео телеведущий.
- Как трогательно, аж до слез, - пишут в комментариях.
- Великолепное видео.
- По-моему, ради этого стоит жить.
- Как же вы всегда к месту подбираете красивую музыку и песню.
- Такой добрый пост, спасибо.
Недавно Галкин признался, что они с женой обсуждали, как он будет воспитывать детей после ее кончины. "Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте", - сказал шоумен.
Напомним, что Примадонне 71 год, а Галкину - 44. Они женаты с 2011 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"