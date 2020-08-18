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Макрон вслед за Меркель позвонил Путину

14:54
  • вторник
  • 18 августа 2020

Обсуждалась ситуация в Белоруссии

Эммануэль Макрон во вторник позвонил Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты России и Франции обсуждали обострение ситуации в Белоруссии.

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Российский лидер заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии и давлении на руководство страны. Кроме того, обсуждался ливийский кризис.

Ранее сегодня Владимиру Путину позвонила Ангела Меркель. Канцлер Германии заявила о недопустимости применения властями Белоруссии силы против протестующих. В ответ президент России попросил Запад не вмешиваться в дела республики.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В шестой раз главой государства стал Александр Лукашенко, набрав более 80%. Несогласные с результатами выборов вышли на улицы, протесты не прекращаются уже больше недели.

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