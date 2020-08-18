Вооруженные люди похитили министра и спикера парламента Мали

На армейской базе близ столицы вспыхнул мятеж

Попытка военного переворота в Мали. Группа вооруженных людей похитила председателя Национальной ассамблеи Мусу Тимбине. Как сообщает газета "Журналь дю Мали", спикера парламента насильно увезли прямо из его официальной резиденции.

Ранее, также из рабочего кабинета, люди с оружием увезли в неизвестном направлении министра экономики и финансов Мали Абдулая Даффе. Местный новостной портал "Малиуэб" связывает похищения с мятежом военных, который произошел на расположенной в 20 километрах от столицы страны Бамако армейской базе в Кати.

О начале широкомасштабных протестных акций с 18 августа объявило антиправительственное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил". Одно из требований оппозиции - отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, передает ТАСС.

Сообщается также о взрыве, который прогремел вблизи взбунтовавшейся военной базы. Российская дипмиссия заявила, что заявлений о пострадавших соотечественниках не поступало. Тем временем посольство Норвегии в Мали подтвердило сообщения о мятеже в Вооруженных силах и уточнило, что войска идут в Бамако.

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