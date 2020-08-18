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ВОЗ развеяла миф о способе заражения коронавирусом

15:11
  • вторник
  • 18 августа 2020

Специалисты тщательно изучили этот вопрос

Представители ВОЗ опровергли возможность заражения коронавирусом через пищу. Доказательств этому нет, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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По его словам, ВОЗ не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. Таким образом, можно говорить о том, что продукты питания и пищевые цепи не задействованы в передаче COVID-19.

Другой специалист - консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове – отметила, что вирус не переживает термическую обработку продуктов.

Керкхове также рассказала, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. Обнаружить вирус среди сотен упаковок с едой удалось менее чем на десяти, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли в партии креветок из Эквадора и в поставках курицы из Бразилии. В последнем случае вирус не нашли у людей, которые употребили зараженную еду.

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