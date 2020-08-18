ВОЗ развеяла миф о способе заражения коронавирусом

Специалисты тщательно изучили этот вопрос

Представители ВОЗ опровергли возможность заражения коронавирусом через пищу. Доказательств этому нет, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, ВОЗ не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. Таким образом, можно говорить о том, что продукты питания и пищевые цепи не задействованы в передаче COVID-19.

Другой специалист - консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове – отметила, что вирус не переживает термическую обработку продуктов.

Керкхове также рассказала, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. Обнаружить вирус среди сотен упаковок с едой удалось менее чем на десяти, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли в партии креветок из Эквадора и в поставках курицы из Бразилии. В последнем случае вирус не нашли у людей, которые употребили зараженную еду.

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