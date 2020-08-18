Питт и Энистон сыграют вместе спустя 20 лет

Актеры воссоединятся на экране

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся на экране впервые за 19 лет.

Актеры примут участие в живых чтениях комедийного фильма 1982 года "Беспечные времена в Риджмонт-Хай". Сборы от этой картины пойдут на создание вакцины от COVID-19, пишет The Mirror.

Пока неизвестно, какие роли исполнят Питт и Энистон. В проекте также появятся Джулия Робертс, Шон Пенн и Мэтью Макконахи.

Последний раз бывшие супруги появлялись вместе на экране в 2001 году - тогда Питт сыграл небольшую роль в сериале "Друзья".

Питт и Энистон были в браке пять лет. В 2005 году они развелись, Брэд ушел к своей партнерше по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелине Джоли.

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