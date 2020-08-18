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Сечин подарил Путину бутылку с нефтью

15:29
  • вторник
  • 18 августа 2020

Глава "Роснефти" и президент России встретились во вторник, чтобы обсудить ситуацию в нефтегазовой отрасли

Глава "Роснефти" Игорь Сечин передал президенту России Владимиру Путину бутылку с премиальной нефтью. Он передал подарок главе государства во время рабочей встречи в Ново-Огарево.
Путин обсудил с Сечиным ситуацию в нефтегазовой отрасли

"С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире", - сказал Сечин.

По словам Сечина, эта нефть лучше ближневосточной. "Конечно, лучше. Она же наша", - ответил Путин (цитата по РИА Новости).

Путин и Сечин на встрече обсудили ситуацию в нефтегазовой отрасли и положение дел в "Роснефти". В частности, речь зашла о работе компании в условиях пандемии. Путин поинтересовался организацией производственного процесса и поручил Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса.

Президент также поинтересовался, как именно государство может оказать помощь отрасли. Сечин попросил перенести на более поздний срок налоговые платежи по геолого-разведочным работам.

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