День города в Москве отметят без народных гуляний

Виной всему коронавирус
Традиционных народных гуляний в День города в столице не будет. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе поясняется, что причина такого решения – продолжающаяся пандемия коронавируса.
"В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
День города традиционно отмечается в столице в первые осенние выходные. В этом году это 5 и 6 сентября - Москва отметит свой 873-й День рождения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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