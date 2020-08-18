ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День города в Москве отметят без народных гуляний

15:38
  • вторник
  • 18 августа 2020

Виной всему коронавирус

Традиционных народных гуляний в День города в столице не будет. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе поясняется, что причина такого решения – продолжающаяся пандемия коронавируса.
Собянин объявил об ограничении массовых мероприятий в День города

"В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

День города традиционно отмечается в столице в первые осенние выходные. В этом году это 5 и 6 сентября - Москва отметит свой 873-й День рождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Празднование Дня города Москвы
Празднование Дня города Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.