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Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

15:54
  • вторник
  • 18 августа 2020

Кризис можно разрешить только мирным способом, уверен Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал у себя в твитере.

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"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал Мишель в соцсети.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о разговоре Путина и Мишеля.

Ранее ситуацию в Белоруссии Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент обратил особое внимание европейских партнёров на неприемлемость попыток внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства.

В Белоруссии с 9 августа не стихают протесты оппозиции, которая требует отменить итоги президентских выборов. Антиправительственные митинги этой ночью завершились мирно и без задержаний. Однако оппозиция предупреждает: уличные акции продолжатся.

Подробнее о ситуации в республике смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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