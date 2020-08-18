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Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать домашних собак

15:59
  • вторник
  • 18 августа 2020

В стране голод

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям страны держать дома собак.

По мнению главы Северной Кореи, наличие домашнего животного в доме – яркий символ капитализма, поэтому владельцы собак должны быть объявлены вне закона, пишет The Daily Mail со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

Теперь власти насильно забирают собак из семей, отдают их в зоопарки, усыпляют или отдают на убой, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в стране - по данным ООН, около 60% населения КНДР регулярно недоедают.  Мясо собаки охотно покупают рестораны, оно остается востребованной едой среди жителей страны.

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