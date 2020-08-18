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Несколько сотен туристов заблокированы на острове из-за коронавируса

16:00
  • вторник
  • 18 августа 2020

Зараженный приехал с Ибицы

Положительный тест на коронавирус у одного из работников итальянского курорта вынудил власти заблокировать более 450 человек на острове Санто-Стефано. Туристам и сотрудникам запрещено покидать остров у северной оконечности Сардинии до получения результатов теста.
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По данным газеты "Мессаджеро", ранее среди жителей архипелага был выявлен только один случай заражения. А ставший причиной изоляции инфицированный недавно вернулся с Ибицы.

Телеканал "РАИ-ньюс-24" сообщил, что двое туристов уже попытались сбежать и добраться в аэропорт Олбии на Сардинии. Однако бдительные полицейские их задержали.

Правительство Италии ранее распорядилось о закрытии ночных клубов и дискотек.  В увеселительных заведениях не соблюдались меры профилактики. Местная пресса писала о множестве заразившихся диджеев и участников вечеринок.

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