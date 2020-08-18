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Москва традиционно отметит свой День рождения в первые выходные осени

15:59
  • вторник
  • 18 августа 2020

Масштабных гуляний из-за коронавируса не будет

Москва отметит свой 873-й день рождения 5-6 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Из-за коронавируса масштабных народных гуляний в этом году не будет. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Одной из центральных площадок праздника станет пространство между Манежной площадью и площадью Революции.

"Сквозной темой празднования станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября", - сообщил в столичной мэрии.

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