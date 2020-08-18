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Собянин утвердил наименования семи строящихся станций БКЛ метро

16:05
  • вторник
  • 18 августа 2020

Они получат одинаковые наименования с пересадочными станциями радиальных линий

Строящиеся станции Большой кольцевой линии московского метро получат одинаковые наименования с существующими пересадочными станциями радиальных линий. Это облегчит навигацию пассажиров и соответствует традициям наименования пересадочных узлов метро.

Станция метро "Марьина Роща" БКЛ готова наполовину
Собянин рассказал о строительстве станции "Электрозаводская" БКЛ метро

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин утвердил наименования следующих станций:

  • "Текстильщики" (является пересадочной на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии),
  • "Печатники" (является пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии),
  • "Зюзино" (расположена вблизи пересечения Севастопольского проспекта и ул. Каховка),
  • "Проспект Вернадского" (является пересадочной на одноименную станцию Сокольнической линии),
  • "Мичуринский проспект" (является пересадочной на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии),
  • "Аминьевская" (расположена вдоль разворота на Аминьевском шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД),
  • "Давыдково" (расположена вблизи Аминьевского шоссе и ул. Инициативная).

Кроме того, двум строящимся станциям Люблинско-Дмитровской линии метро присвоены наименования: "Лианозово" - расположена вблизи пересечения Дмитровского шоссе и Лианозовского проезда; "Физтех" - расположена вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау".

Также в постановлении утверждается наименование нескольких ранее открытых станций московского метро (в частности "Лефортово", "Филатов Луг").

Видео: станция метро "Марьина Роща" БКЛ готова наполовину

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