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Трое потерпевших потребовали с Ефремова 1 рубль

16:29
  • вторник
  • 18 августа 2020

Четвертый - 6,5 миллиона рублей

Вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова предъявили иски к актеру Михаилу Ефремову о компенсации морального вреда на 1 рубль.
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"Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", - передал слова потерпевших адвокат Александр Добровинский.

Четвертый потерпевший, старший сын Захарова, предъявил иск о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона рублей, пишет РИА Новости. Он также требует для актера мксимального наказания за смерть отца.  

Ранее младший сын Захарова назвал извинения Ефремова "игрой на публику", отметив, что лично слова сожаления от артиста никто из родственников не получил.

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