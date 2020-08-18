"Майдана" не будет: почему в Белоруссии не повторится украинский сценарий

Белорусское общество пока показывает себя более зрелым, чем украинское

Все предприятия реального сектора экономики в Белоруссии работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены. Об этом заявил сегодня премьер республики Роман Головченко. Проведение незаконных акций вместо продолжения своей деятельности он назвал пагубным путём. А министерство внутренних дел страны сегодня опубликовало обращение к народу. В ведомстве заявили, что его сотрудники разделяют ответственность за весь негатив, который пришлось испытать мирным гражданам, а также приветствуют обстоятельный разбор каждой конфликтной ситуации.

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь приехал на встречу с сотрудниками театра имени Янки Купалы. Творческий коллектив угрожает властям массовыми увольнениями. Однако мирного разговора несмотря на явную готовность Бондаря к диалогу, не получилось.

- Мы против издевательства над простыми людьми, где ваша позиция гражданская как человека, как министра культуры!

Чиновника, не имеющего никакого отношения к протестам и действиям силовиков, с ходу обвинили во всех смертных грехах, даже в отсутствии работы у артистов во время карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом. А он приехал в театр обсудить предстоящий театральный сезон, который уже буквально на носу. Но жажда протеста оказалась сильнее желания творить.

- Купаловский театр - не политический клуб! Займитесь творчеством, пожалуйста, уважаемые коллеги. - Уходи! Уходи!

К протестам в Белоруссии присоединились далеко не все предприятия. Многие предпочитают иметь стабильную работу и гарантированный заработок, чем неясное будущее, о котором говорит оппозиция. Директорам приходиться опровергать массово появляющиеся в интернете фейки о том, что очередной завод устроил забастовку.

В различных телеграм-каналах массово распространяются инструкции о том, как организовать стачечный комитет на своем предприятии. Протесты приобретают все более организованные и отнюдь не бескорыстные черты. Каждому уволенному за забастовку на предприятии сегодня пообещали по полторы тысячи евро. Заманивают в протестную деятельность не только деньгами, но и обещаниями переучивать и трудоустраивать уволенных рабочих. Причем, все сайты с инструкциями зарегистрированы на иностранных доменах. Из-за границы в очередной раз к своим поклонникам обратилась и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Поздравила находящегося в СИЗО мужа с днем рождения и призвала к новым протестам.

"Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С Днем Рождения, Сергей!" – обратилась она из Литвы.

По поручению Светланы Тихановской сформирован некий координационный совет, который в ближайшее время должен создать свой политический орган, который "возьмет на себя процесс мирной передачи власти. Оппозиция упорно называет ее победителем выборов, хотят официальные цифры говорят явно о другом.

Александр Лукашенко накануне допустил передачу своих полномочий. Но не под давлением протестующих, а в рамках закона и после принятия новой Конституции.

"Вы её должны принять, вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, провести, если вы хотите, выборы", - заявил Лукашенко.

Однако законный путь изменения политической ситуации в стране, похоже, не устраивает ни белорусскую оппозицию, ни то ли сочувствующих ей иностранцев, то ли кураторов. Так, ЕС уже начал разработку нового санкционного списка руководства республики.

МИД Литвы откровенно называет власти страны нелегитимными, а местный сейм сегодня принял соответствующую резолюцию. Рига готова выделить 150 тысяч евро для белорусских НКО.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал протестные акции в Белоруссии путем к разрушению республики.

"Ситуация не просто сложная. Предпоследний шаг к уничтожению русского мира. Вполне реальный путь к полноценному диалогу он нужен, он важен. Но те, кто решил ломать Белоруссию, их это совершенно не беспокоит. Они не хотят диалога, они хотят запугать, сломать и дальше отдать тем хозяевам, которые за это платят. Они сидят в Варшаве. Я посмотрел, откуда Nexta ведет - она из Варшавы. Еще одна сидит в Киеве. Киев знает, как это делается. Там циркачей готовы избирать. Но в Белоруссии уверен, это не пройдет", - заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Польский МИД не скрывает опасений: введение Евросоюзом санкций только сильнее привяжет Белоруссию к России, а белорусы должны выбрать свой путь развития, и Европа должна Минску его предложить. Впрочем, выбор Киевом евроинтеграции привел к экономическому апокалипсису. Западу, возможно, и нужны украинские земли, а вот выращенные на них фрукты и овощи на европейских рынках явно лишние. Экономика Белоруссии, так же как и в свое время украинская, тесно завязана на наш рынок.

"Как бы ни настраивали этот народ против России, он не поддался. Когда начались протесты, до сегодняшнего дня ни одного антироссийского лозунга нет, ни одного выпада в адрес России нет. Больше того. В Гомеле перед самыми выборами были даже российские флаги. По сегодняшний день нет ни одного флага Евросоюза. Все это было на Украине. Ведь Майдан был построен чисто на антироссийском формате", - прокомментировал Андрей Суздальцев, политолог, замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ.

Белорусское общество пока показывает себя более зрелым, чем украинское. И уж точно умеющим считать и просчитывать. Как деньги, так и перспективы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"