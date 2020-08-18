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Мощный циклон оставил жителей Амурской области без света и дорог

22:29
  • вторник
  • 18 августа 2020

В столице региона подтоплены социальные объекты

В Амурской области устраняют последствия мощного циклона. Накануне на регион обрушились сильнейшие ливни. Выпало более половины месячной нормы осадков. Режим ЧС введён сразу в двух городах - в Белогорске и Благовещенске. В столице региона подтопленными оказались социальные объекты, в том числе три детских сада и несколько школ. Дороги превратились в полноводные реки, более полусотни многоэтажных домов остались без света. Для жителей открыли пункты временного размещения.

Не Венеция. Российский Благовещенск. "Водный мир" - под такими заголовками жители выкладывают в соцсети съемки случившегося в городе масштабного потопа.

Сильнейший ливень накануне обрушился на Благовещенск. Выпало две трети месячной нормы осадков. Асташинские озёра и река Бурхановка вышли из берегов. На улицах - мощнейшие потоки воды. Часть светофоров не работает. Автомобили плывут.

Оказались затоплены здания. Например, склад одного из предприятий, а еще несколько школ, детских садов.

"Подтоплена территория дошкольного учреждения, вода зашла в подвалы. В полседьмого утра родители были оповещены, что приема детей не будет в первом корпусе и все дети наши переведены в корпус номер четыре", - заявила Светлана Коновалова, заведующая ДОУ №68 Благовещенска.

Часть жилых домов осталась без электричества. В городе введен режим ЧС. Коммунальные службы весь день ликвидировали последствия непогоды, откачивали воду. Впрочем, пострадал не только Благовещенск, но и ближайшие к нему районы - в пятнадцати населённых пунктах подтоплены жилые дома и участки.

"В главном управлении организована работа оперативного штаба. Для оказания помощи населению в Ромненский район направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Амурской области в количестве девятнадцати человек, пяти единиц техники. Обстановка находится на круглосуточном контроле в оперативно-дежурной смене", - сказал Антон Остапенко, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области.

Этим летом Благовещенск уже второй раз борется с мощной водной стихией. На этот раз виной стал циклон. И, судя по прогнозам, он не торопится сдавать позиции, смещается в восточном направлении - в сторону Хабаровска и Охотского моря.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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