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Названа дата открытия Таиланда для туристов

17:04
  • вторник
  • 18 августа 2020

Доступ на курорты получат не все

Таиланд готовится к перезапуску туристической индустрии и надеется, что с 1 октября начнет принимать отдыхающих.
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Речь идет о программе Safe and Sealed – то есть доступ на курорты получат только туристы из городов страны, где не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом в течение предыдущего месяца, пишет The Bangkok Post.

Кроме того, в Таиланд нельзя будет поехать "дикарем", только в рамках определенного тура. Турист должен предъявить страховку, отрицательный результат теста на коронавирус и прохождение ПЦР-тестирования по прибытии.

Для иностранцев Таиланд пока остается закрытым. У властей пока нет уверенности в открытии границ в ближайшем будущем.

Ранее в российском посольстве заявили, что авиационные власти двух стран ведут переговоры о возобновлении регулярного сообщения.

По данным университета имени Джона Хопкинса, в Таиланде за весь период пандемии выявлен 3 381 случай коронавирусной инфекции. Умерли 58 человек.

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