Депутат МГД Самышина: Москвичам необходимо сделать осенью прививки против гриппа

Ежегодная вакцинация от гриппа - хорошая московская традиция, заявила Самышина

Москвичей призвали сделать прививку от гриппа этой осенью. Предварительно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который объяснит все возможные противопоказания, напомнила депутат Мосгордумы Елена Самышина.

По ее словам, ежегодная вакцинация от гриппа – "хорошая московская традиция". Главный врач городской поликлиники №3 департамента здравоохранения столицы также пояснила, что вакцинация либо предотвращает заражение, либо позволяет переболеть в легкой форме.

Депутат в разговоре с АГН "Москва" подчеркнула, что вакцинация от гриппа одобрена Всемирной ассоциацией здравоохранения.

Со слов экспертов, осенью 2020 года могут появиться новые штаммы гриппа, с которыми еще не сталкивались, и прививка обезопасит людей. "Суть проста: у большинства населения нет иммунитета от тех типов вируса, которые могут прийти к нам осенью. Эти штаммы гриппа отличаются от предыдущих, именно поэтому прививку надо обновлять", - пояснила Самышина.

Сегодня у экспертов нет единого мнения о том, может ли человек заразиться одновременно коронавирусом и гриппом, однако, как пояснила депутат Мосгордумы, максимально обезопасить население - одна из главных задач организаций здравоохранения. "Мы точно знаем, что защититься от гриппа возможно. И я призываю всех это сделать", - добавила Елена Самышина.

По ее словам, также актуальным вопросом в Москве остается возможная вакцинация от коронавируса, однако здесь городские власти призывают не спешить. "Сделать прививку от коронавируса можно будет по желанию, ни о каком принуждении или обязательной вакцинации речь не идет. Однако в первые месяцы вакцины будет мало, придется немного подождать", - заключила Елена Самышина.

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