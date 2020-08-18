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Благотворительная акция "Собери ребенка в школу" началась в Москве

16:57
  • вторник
  • 18 августа 2020

Акция организована Московским городским региональным отделением партии "Единая Россия"

В Москве запустили ежегодную благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". В первый день акции москвичи принесли в пункт сбора ранцы, пеналы, альбомы и все необходимое для учебы.

Акция организована Московским городским региональным отделением партии "Единая Россия", передает АГН "Москва".

"В этом году идея единороссов помочь ребятам подготовиться к началу учебного года нашла живой отклик у москвичей", - сообщила региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Валентина Бондаренко.

Вся собранная помощь будет передана в многодетные и нуждающиеся семьи. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будет проходить в 12 пунктах Москвы - в каждом административном округе столицы - с 17 по 28 августа 2020 года. Пункты приема располагаются в отделениях партии, их адреса можно найти на сайте МГРО "Единая Россия".

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