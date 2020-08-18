Собянин включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок

Более 11 тысяч москвичей получат комфортное жилье

В программу реновации вошли еще 17 стартовых площадок.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах столицы. Общая мощность площадок составляет 311,1 тысячи квадратных метров жилья.

"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячи квартир и предоставить комфортное жилье 11,3 тысячи москвичей", - подчеркивается в сообщении.

Из 17 адресов семь площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации.

Всего в программу реновации включены 464 стартовые площадки для строительства новых домов общей мощностью 7,2 миллиона квадратных метров.

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