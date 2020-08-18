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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил о подготовке законопроекта об автохулиганстве

17:45
  • вторник
  • 18 августа 2020

Над документом работают в Госдуме

В Госдуме началась подготовка законопроекта об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля.

Как рассказал изданию "Аргументы и факты" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, депутаты предложили ввести возможность лишать водительских прав за подобные проступки, даже без нарушения ПДД. Также планируется увеличить штрафы за хулиганство с применением автомашин.

По словам депутата, подготовка законопроекта - это "ответ на новую угрозу общественному порядку, ставшую очевидной в последние годы".

"Еще три-четыре десятилетия назад право на управление автомобилем в общественном сознании подразумевало определённую степень ответственности за поведение в обществе… Сегодня же в определенных кругах это даже модно: в сети вы легко найдете вирусные видеоролики со стритрейсингом, популярность которых провоцирует авторов на продолжение "подвигов", а многочисленных подражателей – на их повторение", - прокомментировал Щитов.

Депутат напомнил, что в 2016 году правилами дорожного движения было определено понятие "опасного вождения", однако этого недостаточно, ведь немало проступков нарушают не ПДД, а общественной прядок.

"Водители, которые намеренно обливают прохожих, слишком быстро проезжая по глубоким лужам, – хулиганы. Те, кто паркуется, перекрывая пешеходные дорожки и портя газоны, тоже совершают хулиганские действия. Автомобилисты и мотоциклисты, нарушающие режим тишины в ночное время ревом моторов с неисправными или нештатными глушителями, виновны в злостном хулиганстве, как и те, кто устраивает в салонах стоящих авто вечеринки с громкой музыкой. Ещё серьезнее должны быть наказаны водители, самовольно перекрывающие движение на дороге ради съёмки видеороликов", - уверен Щитов.

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