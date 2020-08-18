Белоруссия мобилизовала армию на западной границе

Лукашенко заявил о внешней угрозе

Белорусские войска приведены в полную боевую готовность на западной границе страны.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на президента Александра Лукашенко. По его мнению, существует скоординированная внешняя угроза в отношении Белоруссии.

"Министр обороны мне доложил, что все исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил Лукашенко. (цитата по "Интерфаксу").

На совещании с членами Совета безопасности глава государства отметил, что "руководители ряда западных стран вообще не знают, где Беларусь находится".

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,01% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,12%.

Никто из оппозиционных кандидатов результаты выборов не признал. В стране десятый день не утихают уличные протесты, митинги и забастовки.

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