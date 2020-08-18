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Путин рассказал Лукашенко о разговорах с Макроном и Меркель

17:59
  • вторник
  • 18 августа 2020

Состоялся очередной телефонный разговор

Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает агентство БелТА. Российский лидер проинформировал своего коллегу о разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.  

Ранее, 18 августа, Путин обсудил ситуацию в Белоруссии сразу с двумя зарубежными коллегами, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Российский лидер отметил, что любое вмешательство в дела Белоруссии может привести к усугублению проблем.

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