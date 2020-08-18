Путин рассказал Лукашенко о разговорах с Макроном и Меркель

Состоялся очередной телефонный разговор
Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Об этом сообщает агентство БелТА. Российский лидер проинформировал своего коллегу о разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее, 18 августа, Путин обсудил ситуацию в Белоруссии сразу с двумя зарубежными коллегами, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Российский лидер отметил, что любое вмешательство в дела Белоруссии может привести к усугублению проблем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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