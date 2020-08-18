Медики нашли у Ефремова букет серьезных болезней

Несмотря на постельный режим, актер пришел на заседание

Врачи назвали причину госпитализации актера Михаила Ефремова.

Ефремов поступил в больницу имени Боткина в тяжелом состоянии 11 августа, спустя три дня его выписали по собственному желанию пациента.

Медики прописали артисту постельный режим, однако 18 августа Ефремов пришел на очередное заседание по делу о смертельном ДТП.

Кроме инсульта, о котором ранее говорил адвокат Ефремова, артисту диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму. Об этом говорится в медицинской выписке, с которой ознакомился ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"