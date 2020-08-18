Собянин утвердил механизм компенсации "сгоревших" путевок на детский отдых

Неиспользованные льготные путевки на детский отдых можно перенести на год

Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год или воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее правительство Москвы выдало более 40 тысяч льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. В апреле организация отдыха была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

"Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тыс. льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы (цитата по АГН "Москва").

Семьям, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне или июне, предлагается отдохнуть в сентябре или октябре этого года, перенести отдых на следующий год с возможностью выбрать место и время отдыха или заменить путевку на сертификат, номинал которого составляет 30 тысяч рублей, чтобы самостоятельно организовать детский отдых.

"Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года. Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время. При этом география отдыха не ограничена. Свыше 140 организаций - партнеров правительства Москвы предлагают на выбор более 15 тыс. туров", - говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2017 года № 56-ПП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" возможность получить услуги отдыха, полностью или частично оплаченные за счет бюджета города Москвы, имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей и другие льготные категории.

Москва является одним из немногих регионов страны, который организует не только "классический" детский отдых в оздоровительных лагерях, но и предоставляет семейные путевки в пансионаты и санатории.

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