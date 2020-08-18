Они нападали на сотрудников правоохранительных органов

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Преступников обнаружили в Сунженском районе республики. Их блокировали на одном из участков горно- лесистой местности. Боевики отказались статься и сложить оружие, поэтому их уничтожили ответным огнем.

По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

На месте боестолкновения были обнаружены автоматы, пистолет, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, пишет ТАСС.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет", - добавили в НАК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"