ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

19:02
  • вторник
  • 18 августа 2020

Они нападали на сотрудников правоохранительных органов

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Преступников обнаружили в Сунженском районе республики. Их блокировали на одном из участков горно- лесистой местности. Боевики отказались статься и сложить оружие, поэтому их уничтожили ответным огнем.

По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

На месте боестолкновения были обнаружены автоматы, пистолет, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, пишет ТАСС.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет", - добавили в НАК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация
Спецоперация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.