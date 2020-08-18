Оппозиция Белоруссии ответила на обвинения Лукашенко

У штаба противников президента республики нет политических целей

Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, ответила на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее расценил действия оппозиции как попытку захвата власти в республике.

По словам Ковальковой, оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, а также не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

Позже юрист штаба Тихановской Максим Знак уточнил, что у штаба даже нет политической программы и политических целей. "У Координационного совета нет планов прихода к власти, а значит, нет политической программы и политических целей", - заявил Знак (цитата по РИА Новости).

Ранее Лукашенко также сообщил, что оппозиция настроена на антироссийский курс. На это представители белорусской оппозиции ответили, что в случае прихода к власти они не намерены отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию.

В Белоруссии с 9 августа не стихают протесты. По данным властей, три человека погибли, более 150 находятся в больницах. Пострадавшие есть как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей.

Демонстранты недовольны прошедшими в республике выборами президента. По данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Лукашенко. Оппозиция уверена, что выборы не были честными.

Ранее президент Белоруссии предложил провести выборы после принятия новой Конституции. По его словам, он готов передать власть, но законным путем, а не под давлением протестующих.

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